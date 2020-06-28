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Шнуров не смог обойти вниманием нападение на Собчак в монастыре: «Ей, как крабам, всё неймется»

, 15:31 [ «Аргументы Недели» ]

Шнуров не смог обойти вниманием нападение на Собчак в монастыре: «Ей, как крабам, всё неймется»
Сергей Шнуров, фото: АГН Москва/Global Look Press

Стих о потасовке телеведущей Ксении Собчак со сторонниками схиигумена Сергия в Среднеуральском женском монастыре опубликовал лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров в Instagram.

Шнуров отметил, что Собчак "неймется", она постоянно хочет хайпа. То с крабами странная история, то нос она сломала.

"Тему держит норовисто,
Быстрая как Норрис Чак,
И к монахам-каратистам
Скачет Ксения Собчак".

Судя по всему, Шнуров, как и некоторые, не верит в искренность журналистки и считает, что все это сделано, чтобы поддерживать свою известность. Посмотрим, какой ответ даст Ксения.

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьёв назвал неприемлемым нападение на съёмочную группу Ксении Собчак в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области.

НС

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