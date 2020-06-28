Владимир Соловьев прокомментировал нападение на Ксению Собчак
28 июня 2020, 13:33[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Глава Союза журналистов России Владимир Соловьёв назвал неприемлемым нападение на съёмочную группу Ксении Собчак в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области.
При этом он напомнил, что для производства съемок в закрытых учреждениях надо иметь разрешение. "Наверное, этих разрешений не было. Вполне возможно, из-за этого и были столкновения", — заявил Владимир Соловьев.
"Непонятно, работала ли эта группа как СМИ или на личный блог. Тем не менее так относиться к людям, которые выполняют свои профессиональные обязанности, конечно, нельзя", — отметил он.
Ксения Собчак вчера в своем Telegram-канале сообщила, что на съемочную группу напали в обители. В доказательство она опубликовала видео с камеры своей помощницы. После того, как Собчак побывала в травмпункте и полиции, она сказала, что собирается готовить иски.
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