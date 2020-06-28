Владимир Соловьев прокомментировал нападение на Ксению Собчак

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28 июня 2020, 13:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Владимир Соловьев, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьёв назвал неприемлемым нападение на съёмочную группу Ксении Собчак в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области.

При этом он напомнил, что для производства съемок в закрытых учреждениях надо иметь разрешение.

"Наверное, этих разрешений не было. Вполне возможно, из-за этого и были столкновения", — заявил Владимир Соловьев.

"Непонятно, работала ли эта группа как СМИ или на личный блог. Тем не менее так относиться к людям, которые выполняют свои профессиональные обязанности, конечно, нельзя", — отметил он.

Ксения Собчак вчера в своем Telegram-канале сообщила, что на съемочную группу напали в обители. В доказательство она опубликовала видео с камеры своей помощницы. После того, как Собчак побывала в травмпункте и полиции, она сказала, что собирается готовить иски.