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В Москве за сутки скончались 26 пациентов с коронавирусом

, 22:54 [ «Аргументы Недели» ]

В Москве за сутки скончались 26 пациентов с коронавирусом
pexels.com

В Москве за сутки скончались 26 пациентов с коронавирусной инфекцией. В столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом сообщили, что у всех 26 скончавшихся пациентов был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию COVID-19.

Утром 22 июня в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса сообщили, что за прошедшие сутки в России скончались 95 человек с диагнозом "коронавирусная инфекция".  Число жертв опасной инфекции сокращается.
Также становится меньше зараженных.

За минувшие сутки количество заболевших коронавирусом на территории Российской Федерации увеличилось на 7 600.

Мэр Москвы Сергей Собянин сегодня  рассказал о новом этапе снятия ограничений в Москве.

ИЧ

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