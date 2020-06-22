В Москве за сутки скончались 26 пациентов с коронавирусом

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22 июня 2020, 22:54 [ «Аргументы Недели» ]

pexels.com

В Москве за сутки скончались 26 пациентов с коронавирусной инфекцией. В столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом сообщили, что у всех 26 скончавшихся пациентов был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию COVID-19.

Утром 22 июня в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса сообщили, что за прошедшие сутки в России скончались 95 человек с диагнозом "коронавирусная инфекция". Число жертв опасной инфекции сокращается.

Также становится меньше зараженных.

За минувшие сутки количество заболевших коронавирусом на территории Российской Федерации увеличилось на 7 600.

Мэр Москвы Сергей Собянин сегодня рассказал о новом этапе снятия ограничений в Москве.