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В России за сутки выявили 7 600 новых случаев заражения COVID-19

, 10:37 [ «Аргументы Недели» ]

В России за сутки выявили 7 600 новых случаев заражения COVID-19
пробирки, Soeren Stache/ZB

За минувшие сутки количество заболевших коронавирусом на территории Российской Федерации увеличилось на 7 600. Об этом в понедельник, 22 июня, сообщили в оперштабе по борьбе с распространением COVID-19.

Согласно последней информации оперативного штаба, новые случаи заражения коронавирусом были выявлены за прошедшие 24 часа в 83 регионах страны. Уточняется, что у 2 473 инфицированных нет каких-либо клинических проявлений заболевания.

С начала пандемии COVID-19 на территории России было зарегистрировано 592 280 случаев заражения в 85 регионах.

ЕТ

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