Врач рассказал, как в условиях пандемии безопасно посетить кафе

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22 июня 2020, 10:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Агентство городских новостей "Москва"

кафе, pixabay.com

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников рассказал, как в условиях пандемии безопасно сходить в кафе.

Врач отметил, что в ресторане или кафе маску можно снять, однако не следует забывать о социальной дистанции. После приема пищи необходимо надеть новую маску.

Эксперт призвал выбирать для посещения те заведения, в которых есть условия для соблюдения гигиены. Следует как можно чаще мыть руки. Также желательно иметь при себе антисептик.

Андрей Тяжельников напомнил, что угроза заражения коронавирусом нового типа сохраняется, вследствие чего по возможности стоит отказаться от посещения мест с большим скоплением людей.