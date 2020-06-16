В Кирове владельцы летних кафе не видят смысла в их открытии

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16 июня 2020, 17:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: vkirove.ru

Пустое кафе. Фото: Pixabay

В Кирове с 16 июня разрешили деятельность летних кафе. Однако владельцы не спешат их открывать.

В соответствии с новым приказом, для всех летних кафе будут действовать определенные правила. В частности, между столами должно быть расстояние 1,5 метра, сотрудникам нужно ежедневно измерять температуру, проводить дезинфекцию и обеспечить их средствами защиты.

Власти Кировской области добавили еще ряд требований: использовать только одноразовую посуду, еженедельно тестировать на коронавирус официантов и поваров, причем, за свой счет.

Для многих владельцев кафе это оказалось непосильным – стоимость тестов одного сотрудника будет обходиться в 8 тысяч рублей в месяц.