В Кирове владельцы летних кафе не видят смысла в их открытии

В Кирове с 16 июня разрешили деятельность летних кафе. Однако владельцы не спешат их открывать.
В соответствии с новым приказом, для всех летних кафе будут действовать определенные правила. В частности, между столами должно быть расстояние 1,5 метра, сотрудникам нужно ежедневно измерять температуру, проводить дезинфекцию и обеспечить их средствами защиты.
Власти Кировской области добавили еще ряд требований: использовать только одноразовую посуду, еженедельно тестировать на коронавирус официантов и поваров, причем, за свой счет.
Для многих владельцев кафе это оказалось непосильным – стоимость тестов одного сотрудника будет обходиться в 8 тысяч рублей в месяц.