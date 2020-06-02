В Кировской области режим самоизоляции продлен до 22 июня

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2 июня 2020, 22:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Коронавирус. Фото: pixabay.com

В Кировской области в связи с пандемией COVID-19 продлили до 22 июня режим самоизоляции для жителей. Также до 16 июня не будут работать предприятия общепита и сферы услуг.

Продлена приостановка работы косметических, массажных салонов, спа-салонов, соляриев, бань, саун и других предприятий сферы обслуживания.

В области с 12 мая открылись рынки и непродовольственные магазины, площадь торговых залов которых не превышает 400 кв. метров, с отдельным входом и при ограничении числа покупателей, которые одновременно могут находиться в магазине.

Ранее сообщалось: еще два пациента с коронавирусом скончались в Пензенской области.