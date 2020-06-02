В Пензенской области умерли еще два пациента с коронавирусом

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2 июня 2020, 21:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

Вирус. Фото: pixabay.com

Сообщается: еще два пациента с коронавирусом скончались в Пензенской области. Об этом рассказала пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

Известно, что первая заразившаяся – это женщина 1950 года рождения с сопутствующими заболеваниями: артериальная гипертензия, атеросклероз коронарных артерий, хроническая ишемическая болезнь сердца. Второй инфицированный - мужчина 1968 года рождения. Причина смерти у обоих - коронавирусная инфекция, осложнение – пневмония.

Всего в области лабораторно подтверждены 2502 случая коронавируса нового типа. К началу июня скончались 20 пациентов с COVID-19, включая гражданина Казахстана.

Ранее сообщалось: коронавирус обнаружен у 500 российских журналистов.