Коронавирус обнаружен у 500 российских журналистов

Заместитель главы Минкомсвязи России Алексей Волин сообщил о количестве российских журналистов, у которых был выявлен коронавирус. По его словам, COVID-19 был обнаружен у 500 представителей СМИ в России.
Волин также рассказал, что от осложнений, вызванных новой коронавирусной инфекцией, скончались пять российских журналистов.
В Российской Федерации выявлено 423,7 тысяч случаев COVID-19, из них 5037 – с летальным исходом. При этом число вылечившихся возросло до 186,9 тысяч.
Британский журналист рассказал о побочном эффекте после вакцины от COVID-19.