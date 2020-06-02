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Коронавирус обнаружен у 500 российских журналистов

, 20:45 [ «Аргументы Недели» ]

Коронавирус обнаружен у 500 российских журналистов
Алексей Волин, фото: Viktor Chernov/Russian Look

Заместитель главы Минкомсвязи России Алексей Волин сообщил о количестве российских журналистов, у которых был выявлен коронавирус. По его словам, COVID-19 был обнаружен у 500 представителей СМИ в России.

Волин также рассказал, что от осложнений, вызванных новой коронавирусной инфекцией, скончались пять российских журналистов.

В Российской Федерации выявлено 423,7 тысяч случаев COVID-19, из них 5037 – с летальным исходом. При этом число вылечившихся возросло до 186,9 тысяч.

Британский журналист рассказал о побочном эффекте после вакцины от COVID-19.

НС

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