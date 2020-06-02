Британский журналист рассказал о побочном эффекте после вакцины от COVID-19: паранойя

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2 июня 2020, 20:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: The Independent

паранойя, фото: pixabay.com

Британский журналист Джек Соммерс рискнул своим здоровьем, чтобы на себе испытать вакцину против коронавируса. Теперь он рассказывает о своих ощущениях и о том, как проходят испытания.

Джек описал свои ощущения после того, как испытал вакцину от коронавируса. Он стал участником первого этапа испытаний около месяца назад. Он рассказал, что сама инъекция – единственная полученная им доза – была безболезненной. Ему дали термометр и попросили записывать симптомы в онлайн-дневник.

"Худшим побочным эффектом оказалась паранойя", — отметил журналист. Как он сообщил в онлайн-дневнике, у него "повышенная температура и чихание"», однако температура в действительности была совершенно нормальной – 36,5 градуса. Журналист признает, что мог придумать себе эти симптомы.

Геннадий Онищенко заявил, что вакцину от коронавируса COVID-19 несомненно надо делать, но заявлять, что надо будет вакцинировать тотально всех - для этого нет никаких научных оснований.