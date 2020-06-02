Онищенко: с тактикой вакцинации от коронавируса еще предстоит определиться

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2 июня 2020, 20:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Геннадий Онищенко, АГН Москва / globallookpress.com

Геннадий Онищенко, академик РАН, депутат Госдумы, бывший глава Роспотребнадзора заявил, что вакцину от коронавируса COVID-19 несомненно надо делать, но заявлять, что надо будет вакцинировать тотально всех - для этого нет никаких научных оснований.

По словам Онищенко, с тактикой вакцинации такой вакцинации необходимо определиться. Экс-главный санитарный врач России рассказал, что пока еще нет четкого понимания, какие группы населения необходимо прививать от COVID-19. Он отметил, что на сегодняшний день также нет однозначного понимания вопроса, для каких групп будет применяться вакцина от коронавируса.

Онищенко ранее высказался по поводу идеи штрафовать граждан, которые отказываются от вакцинации, отказываются делать прививки. Экс-главный санитарный врач России считает поспешным и излишним введение в нашей стране административной ответственности за отказ от обязательной вакцинации.