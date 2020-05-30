Онищенко высказался о предложении штрафовать за отказ от вакцинации: «Эта суетливость никому не нужна»

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30 мая 2020, 13:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Г. Онищенко, фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Бывший глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы, академик РАН Геннадий Онищенко высказался по поводу идеи штрафовать граждан, которые отказываются от вакцинации, отказываются делать прививки.

Экс-главный санитарный врач России считает поспешным и излишним введение в нашей стране административной ответственности за отказ от обязательной вакцинации. Он объяснил, что нужно действовать согласно законодательству, а «это нарушение принципов закона об иммунопрофилактике, который подразумевает информированное согласие». Если есть угроза штрафов, получается - вакцинирование будет принудительно. «Это неверно. Эта суетливость никому не нужна», - подчеркнул он.

По его словам, в основе иммунопрофилактики в России лежит принцип добровольности и информированности пациента.

Онищенко отметил, что в целом с вакцинацией в России дела обстоят нормально. Он напомнил, что против гриппа среди всех возрастов в прошлом году привилось рекордное число россиян - свыше 60 млн человек.

В Роспотребнадзоре считают, что вторая волна коронавируса может быть осенью. У Анны Поповой вся надежда на вакцину Гендиректор научного центра «Вектор» Ринат Максютов рассказал, что разработанные ими вакцины отличаются по способу и схеме иммунизации.