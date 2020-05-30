Гендиректор «Вектора» рассказал о новом виде разработанной вакцины против коронавируса

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30 мая 2020, 13:26 [ «Аргументы Недели» ]

фото: пробирка, pixabay.com

Гендиректор научного центра «Вектор» Ринат Максютов рассказал, что разработанные ими вакцины отличаются по способу и схеме иммунизации. По его словам, одну их них можно закапать в нос.

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«Один из наших препаратов, он не идет по классической схеме введения внутримышечного, а схема введения интерназальная, то есть, фактически, он просто закапывается в нос. Запущено полномасштабное доклиническое исследование данных препаратов как в части эффективности, так и безвредности», - пояснил он в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Вакцина» на телеканале «Россия-1».

Максютов отметил, что животные хорошо перенесли все испытания вакцины от нового коронавируса: «Никаких нежелательных реакций мы также не наблюдали».

Ранее сообщалось, что российский препарат для лечения коронавируса показал свою эффективность.