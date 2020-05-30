В Роспотребнадзоре считают, что вторая волна коронавируса может быть осенью. Вся надежда на вакцину

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30 мая 2020, 13:03 [ «Аргументы Недели» ]

Анна Попова, фото с сайта Кремля

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова считает, что вторая волна заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 может быть в период подъема ОРВИ будущей осенью.

По словам Поповой, связанные с коронавирусами сезонные заболевания не дают перекрестного иммунитета для COVID-19.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Вакцина" на канале "Россия 1" сказала, что ежегодно большое количество людей переносят ОРВИ, вызванное коронавирусом.

Она подчеркнула, что абсолютно точно можно сказать, что коронавирус сезонный не дает перекрестного иммунитета для COVID-19.

Главный санитарный врач надеется, что новая вакцина от коронавирусной инфекции будет получена до второй волны распространения заболевания.

Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тысяч рублей за отказ от предписанных законом вакцинаций, медосмотров и прививок.