Граждан могут обязать платить штрафы за отказ от вакцинации

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30 мая 2020, 12:44 [ «Аргументы Недели» ]

фото: медик, pixabay.com

Министерство юстиции опубликовало проект нового Кодекса об административных правонарушениях, в котором предусматривается штраф за отказ от медицинских осмотров и вакцинации. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

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«… нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения к организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, в том числе по осуществлению мер в отношении больных инфекционными заболеваниями, проведению медицинских осмотров, профилактических прививок, гигиенического воспитания и обучения граждан», - такую формулировку добавили в четвертую часть кодекса.

В документе говорится, что за нарушение данной статьи с физических лиц будет взиматься штраф в размере от 5 до 7 тысяч рублей, для должностных лиц - от 7 до 10 тысяч рублей, на индивидуальных предпринимателей - от 10 до 20 тысяч рублей или административный запрет деятельности на срок до 30 суток, для юридических лиц - от 20 до 30 тысяч рублей или административный запрет деятельности на срок до 30 суток.

Заместитель министра юстиции Денис Новак объяснил, что норма касается только тех людей, которые отказываются прививаться перед посещением стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

Ранее иммунолог заявил, что спешить с внедрением массовой вакцинации против новой коронавирусной инфекции не нужно.