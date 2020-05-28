Иммунолог призвал не спешить с внедрением массовой вакцинации

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28 мая 2020, 08:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: шприц, pixabay.com

Израильский иммунолог, глава отделения в больнице Хадасса Ар а-Цофим, профессор Яков Беркун считает, что спешить с внедрением массовой вакцинации против новой коронавирусной инфекции не нужно. Сейчас ее разработкой занимаются десятки исследовательских лабораторий по всему миру.

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«В случае с эпидемией SARS в начале 2000-х считалось, что быстро нашли и разработали прививку, а проверка тогда длилась около пяти лет. А сейчас технологии позволяют сократить сроки, но все равно нужно время, чтобы понять, какая прививка эффективна», -пояснил он.

Беркун привел в пример вакцинацию от ротавируса в Израиле, когда прививка от тяжелого гастроэнтерита привела к негативным последствиям и вызвала инвагинацию (разновидность непроходимости) кишечника. По его словам, тогда препарат прошел первую и вторую фазу испытаний.

«Вот и сейчас все так торопятся, но очень важно знать, что будет потом», - добавил он, отметив, что вакцина должна показать отсутствие серьезных побочных явлений, доказать иммуногенность препарата и увидеть клеточную реакцию.

Эксперт признался, что его впечатлили результаты исследований китайский ученых, которые «увидели через две недели после прививки клеточный ответ, а через четыре недели максимальный уровень антител» у испытуемых.