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За сутки в РФ скончались 95 человек с коронавирусом

, 10:43 [ «Аргументы Недели» ]

За сутки в РФ скончались 95 человек с коронавирусом
тест на COVID-19, Marco Passaro/Keystone Press Agency

Утром в понедельник, 22 июня, в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса сообщили, что за прошедшие сутки в России скончались 95 человек с диагнозом "коронавирусная инфекция".

Уточняется, что, в частности, за минувшие 24 часа 29 пациентов умерли в Санкт-Петербурге, а 20 – в Москве.

С начала пандемии COVID-19 на территории Российской Федерации жертвами заболевания стали 8 206 человек.

Ранее сегодня стало известно, что за сутки количество заболевших коронавирусом на территории Российской Федерации увеличилось на 7 600.

ЕТ

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