За сутки в РФ скончались 95 человек с коронавирусом

Утром в понедельник, 22 июня, в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса сообщили, что за прошедшие сутки в России скончались 95 человек с диагнозом "коронавирусная инфекция".
Уточняется, что, в частности, за минувшие 24 часа 29 пациентов умерли в Санкт-Петербурге, а 20 – в Москве.
С начала пандемии COVID-19 на территории Российской Федерации жертвами заболевания стали 8 206 человек.
Ранее сегодня стало известно, что за сутки количество заболевших коронавирусом на территории Российской Федерации увеличилось на 7 600.