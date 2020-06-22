Собянин расширил список снятых ограничений в Москве

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22 июня 2020, 18:58 [ «Аргументы Недели» ]

Бассейн, фото соцсети

Мэр столицы Сергей Собянин на своем персональном сайте рассказал о новом этапе снятия ограничений в Москве.

«Еще раз проанализировав ситуацию, взвесив все за и против, посоветовавшись со специалистами, считаю возможным сделать следующий очень серьезный шаг по выходу из санитарных ограничений. Уже в конце прошлой недели была отменена обязательная предварительная запись в центры госуслуг «Мои документы», а количество открытых МФЦ с понедельника увеличено с 88 до 105. Начиная с завтрашнего дня, 23 июня 2020 года, после трех месяцев перерыва заработают рестораны и кафе», - написал Собянин.

Кроме того, начинают свою работу фитнес-клубы, бассейны и физкультурно-оздоровительные комплексы. Жители и гости столицы могут совершить прогулку на речном трамвае по Москве-реке.

«Отменяются ограничения на работу библиотек и детских садов. В обычный режим работы возвращаются учреждения социальной защиты населения. И, пожалуй, одно из самых долгожданных открытий. Будут сняты ограничения на использование элементов общественной инфраструктуры. А значит - детишки смогут вновь качаться на качелях, любители спорта - заниматься на уличных тренажерах, а бабушки - отдыхать на лавочках во дворах, скверах и парках Москвы», - подчеркнул мэр столицы.

Ограничения снимаются и с работы туристических агентств. «Однако организация экскурсий по Москве пока еще будет невозможна», - уточнил Сергей Собянин.

По словам мэра Москвы, столица уже полностью вернулась к привычному ритму жизни. Но некоторые ограничения до сих пор действуют. Они касаются проведения массовых мероприятий. Также обязательно ношение масок и перчаток.

«Главный вопрос, который мне задают многие люди: когда же в Москву вернется не только привычный ритм жизни, но и праздничная атмосфера, которая в «довирусные» времена царила на городских улицах и площадях? Когда придет время для фестивалей? Когда я смогу заказать экскурсию по «старой» Москве? Когда откроют кино? Поверьте, мне тоже хочется как можно скорее снять все оставшиеся ограничения. Но нельзя допустить, чтобы один опрометчивый шаг перечеркнул результаты нескольких месяцев тяжелой борьбы с пандемией. Мы по-прежнему будем действовать поэтапно, исходя из анализа реальной ситуации и прогноза развития пандемии», - заявил Собянин.

Мэр Москвы пожелал горожанам беречь себя и своих близких.