Началась четырёхдневная рабочая неделя. Среда, 24 июня, объявлены выходным днём

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22 июня 2020, 15:38 [ «Аргументы Недели» ]

репетиция парада, фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

В России сегодня началась сокращённая, четырёхдневная рабочая неделя. Среда, 24 июня, объявлены выходным днём. В этот день в Москве и некоторых других российских городах будет проведён Парад Победы.

Проведение праздничных мероприятий по случаю 75-летия победы в войну перенесено с 9 мая из-за распространения новой коронавирусной инфекции. Президент РФ Владимир Путин объявил новую дату проведения парада и объявил 24 июня выходным днём. "Принятие президентом решения о проведении парада 24 числа предшествовал очень глубокий и основанный на научных выводах, на выводах специалистов, анализ всей эпидемиологической ситуации в Российской Федерации в целом", - рассказывал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Военные проводят репетиции парада, который в Москве традиционно пройдет на Красной площади. Генеральная репетиция прошла 20 июня.

Рабочая неделя с 29 июня также будет четырёхдневной. 1 июня - день голосования по поправкам в Конституцию - объявлен выходным.

Президент РФ Владимир Путин в День памяти и скорби посетил собор Воскресения Христова - главный храм Вооруженных сил России в подмосковной Кубинке.