Путин посетил главный храм ВС РФ и возложил цветы к монументу «Матерям победителей»

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22 июня 2020, 15:29 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Владимир Путин, kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин в День памяти и скорби посетил собор Воскресения Христова - главный храм Вооруженных сил России в подмосковной Кубинке. Отмечается, что храм и военный музей открыли в парке «Патриот» к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Путин побывал на молебне, который отслужил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, а также осмотрел музейный комплекс «Дорога памяти» и возложил цветы к скульптурной композиции «Матерям победителей».

Кроме того, в церемонии также принимал участие министр обороны Сергей Шойгу.

Напомним, что 22 июня в России отмечается День памяти и скорби. В этот день 79 лет назад началась Великая Отечественная война после нападения фашистов на Советский Союз.

фото: Владимир Путин, Сергей Шойгу и патриарх Московский и всея Руси Кирилл, сайт Кремля