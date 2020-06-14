Патриарх Кирилл освящает главный храм Вооружённых сил России в подмосковной Кубинке

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14 июня 2020, 09:58 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: YouTube

Главный храм Вооружённых сил России открывается в подмосковной Кубинке на территории парка культуры и отдыха "Патриот". В торжественной церемонии освящения участвует лично Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Прямая трансляция: Само святилище занимает третье место в мире по высоте среди всех православных храмов, уступая только храму Христа Спасителя и Исаакиевскому собору. Каждый из приделов церкви посвящён святому покровителю одного из родов войск или видов вооружённых сил. Ступени, ведущие в храм, переплавлены из немецкой трофейной техники времён ВОВ.