В России 22 июня отмечается День памяти и скорби

Аргументы Недели → Общество 13+

22 июня 2020, 08:01 [ «Аргументы Недели» ]

возложение цветов к Вечному огню, EMERCOM of Russia/via Globallookpress.com

В понедельник, 22 июня, в России отмечается День памяти и скорби. Ровно 79 лет назад после нападения фашистской Германии на Советский Союз началась Великая Отечественная война.

В этот день в 1941 году после длительной артиллерийской подготовки в 4.00 утра германские войска нарушили заключенный с СССР пакт о ненападении и атаковали советско-германскую границу от Баренцева до Черного морей.

22 июня нарком иностранных дел В.М. Молотов обратился по радио к гражданам Советского Союза и, в частности, заявил, что нападение на страну является "беспримерным в истории цивилизованных народов вероломством".

В День памяти и скорби на зданиях госучреждений на территории Российской Федерации приспускаются государственные флаги, а на кораблях ВМФ России Андреевские флаги. На жилых домах вывешиваются флаги с траурными лентами. В учреждениях культуры, а также на телевидении и радио отменяются развлекательные мероприятия и передачи.