Польше не понравилась статья Путина о Второй мировой войне

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20 июня 2020, 12:34 [ «Аргументы Недели» ]

Владимир Путин. Фото: globallookpress.com/ Photographer © Kremlin Pool

В Польше не оценили статью российского президента Владимира Путина о Второй мировой войне. Политиков не устроило, что глава РФ обвинил польское правительство тех лет в том, что из-за их действий народ оказался брошен «под каток гитлеровской машины уничтожения».

Путин отметил, что действия Польши помешали заключению союза между СССР, Англией и Францией. Директор Департамента национальной безопасности канцелярии премьер-министра Польши Станислав Жарын назвал подобное заявление манипуляцией историей. По его словам, сейчас Россия занята «обелением позорного советского прошлого», чтобы скрыть факт о том, что «Сталин и Гитлер вступили в сговор друг с другом». Также он считает, что в РФ намерены представить СССР единоличным победителем Германии.