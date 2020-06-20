Генеральная репетиция парада Победы состоялась в Москве

В субботу, 20 июня, на Красной площади в центре Москвы состоялась генеральная репетиция военного парада, приуроченного к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
В департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ уточнили, что в тренировке на Красной площади сегодня утром принимали участие пешие парадные расчеты, механизированная колонна, а также парадный строй авиации.
Напомним, юбилейный парад Победы состоится в Москве в грядущую среду, 24 июня. 9 мая было решено не проводить торжественное мероприятие из-за пандемии COVID-19.