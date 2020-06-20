Песков рассказал, как было принято решение о проведении парада Победы

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20 июня 2020, 16:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Первый канал

Дмитрий Песков. Фото: globallookpress.com/ Photographer © Komsomolskaya Pravda

Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, как глава государства принимал решение о проведении парада Победы 24 июня.

«Принятию президентом решения о проведении парада 24 числа предшествовал очень глубокий и основанный на научных выводах, на выводах специалистов, анализ всей эпидемиологической ситуации в Российской Федерации в целом», - заявил Песков.

Он отметил, что перед этим россияне долгое время провели в самоизоляцию, которую дисциплинированно соблюдали. Это позволило снизить уровень заболеваемости коронавирусом и сократить нагрузку на больницы, что сделало возможным проведение парада.