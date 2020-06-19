Песков рассказал, может ли Путин манипулировать Трампом

Аргументы Недели → Политика 13+

19 июня 2020, 13:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал слухи о том, что российский президент якобы может манипулировать своим американским коллегой Дональдом Трампом.

По словам Пескова, Путин не считает, что американский лидер легко поддается на манипуляции. «Нет, Путин не может играть на Трампе, как на скрипке. То, что Путин считает о Трампе, он сам неоднократно говорил в многочисленных интервью», - рассказал пресс-секретарь российского президента.

Ранее Песков рассказал, когда будет принято решение о возможном продлении мер поддержки россиян и экономики.