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Могут ли в июле продлить часть мер поддержки населения

, 12:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Могут ли в июле продлить часть мер поддержки населения
Дмитрий Песков. Фото: globallookpress.com/ Photographer © Komsomolskaya Pravda

В Кремле рассказали, могут ли после 1 июля быть продлены некоторые меры поддержки российских граждан и бизнеса. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

Ранее глава государства отметил, что с 1 июля истекает срок действия ряда мер, принятых в качестве поддержки населения и экономики на время пандемии коронавируса. Он призвал правительство проанализировать, какие меры поддержки россиян можно отменить, а какие следует оставить.

По словам Пескова, окончательное решение о возможности продления некоторых мер поддержки будет принято после 1 июля. «Когда решение будет принято президентом, он об этом сообщит», - заявил пресс-секретарь Владимира Путина.

АБ

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