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Путин призвал подумать, какие меры поддержки россиян стоит продлить

, 17:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Путин призвал подумать, какие меры поддержки россиян стоит продлить
Владимир Путин. Фото: YouTube

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что правительство должно проанализировать, какие меры поддержки россиян можно отменить, а какие следует оставить.

Глава государства подчеркнул, что с 1 июля оканчивается действие некоторых мер поддержки населения и экономики, принятых ранее из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. По словам президента, нжно все хорошо оценить и взвесить.

«Ну, вот смотрите, например, мы рекомендуем людям 65+ оставаться дома, и во многих регионах пока на работу этих людей не приглашают - это, как правило, работающие пенсионеры. Но вот на работу они выйти не могут, а выплаты заканчиваются. Надо подумать. Я прошу правительство представить предложения», - сказал Владимир Путин.

АБ

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