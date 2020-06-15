Владимир Путин утвердил новые меры поддержки граждан в период пандемии

Аргументы Недели → Общество 13+

15 июня 2020, 13:16 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Владимир Путин; фото пресс-служба Президента

Семьи с детьми, не попадавшие ранее в льготную категорию, посчитали данную меру поддержки правительства очень своевременной и актуальной.

- Во-первых, это просто приятно, что и про нас не забывают, - делится мама пятилетнего ребенка Елена Зайцева. – Во-вторых – это достаточно существенная сумма, которая поможет закрыть некоторые потребности. Многие говорят, что это нас не спасет. Но мы продолжаем работать, мы планировали решать все возникшие проблемы сами, поэтому воспринимаем эту выплату как приятный сюрприз. Нам тоже хочется знать, что важны не только многодетные семьи, но и мы – семьи с одним ребенком, мамы, воспитывающие детей в одиночку, все те, кто до этого не попадал в льготную категорию.

Пособие на детей можно получить с первого июня, для этого требуется оформить заявление на сайте госуслуг.

К тому же, для поддержки бизнеса Президент предложил кредит под 2% на выдачу зарплат сотрудникам, который будет погашен государством при условии, если предприятие сохранит 90% штата своих сотрудников.

- Если честно, мы вообще сначала не поверили, что так может быть. В любом случае планировали сохранить всех своих сотрудников, - рассказывает бизнесмен Вячеслав Тимофеев. – Для нас это огромная помощь, на самом деле. То, что государство берет на себя грубо говоря выплату зарплат в этот сложный период – это очень серьезная мера, она очень поможет нам выстоять на ногах в этот нелегкий период.

Основные меры поддержки, озвученные Президентом РФ в обращении 11 мая 2020 года

1. На каждого ребёнка от 3 до 15 лет включительно будет выплачено по 10 тысяч рублей. Президент вводит безусловную поддержку семьям с детьми, вне зависимости от уровня дохода или наличия работы у родителей. На каждого ребёнка от трёх до 15 лет включительно будет выплачено по 10 тысяч рублей, основанием станет простое электронное заявление родителей или опекунов. Эта выплата не отменяет, а дополняет ранее введённые меры поддержки. По 5 тысяч рублей в месяц на детей до 3-х лет будет выплачено не только тем, кто имеет право на материнский капитал, но и всем семьям, где есть такие дети (с апреля по июнь); по ½ прожиточного минимума на детей от 3-х до 7-и лет из малообеспеченных семей (с 1 июня – разово за все предыдущие месяцы, то есть в среднем по 33 000 рублей на ребёнка, далее – ежемесячно) и по 3 тысячи в месяц на каждого несовершеннолетнего ребёнка их семей, где один или оба родителя потеряли работу (с апреля по июнь). Кроме того, в два раза увеличен размер пособия на ребёнка. Президент всегда уделял особое внимание поддержке семей с детьми: в национальных проектах, в послании Федеральному Собранию, расширяя возможности и суммы материнского капитала, вводя новые выплаты на первенцев и т.д. Поддержка семей с детьми стала самой первой антикризисной мерой, принятой Президентом. Особое внимание к семьям сохраняется и сейчас – на стадии выхода из режима самоизоляции. В общей сложности поддержку получат 27 миллионов российских детей.

«Прежде всего, речь идёт о семьях с детьми. Забот у них хватает всегда, а сейчас, если семья лишается привычного дохода, то ей приходится очень непросто. Тем более если кто-то из родителей, а ещё хуже оба, временно остались без работы. Такое тоже бывает, к сожалению»

«В прямой поддержке государства сейчас нуждается значительно большее число семей с детьми. И созданные нами в последние годы благоприятные для развития экономики макроэкономические условия, оздоровление банковской, финансовой системы страны, и накопленные резервы позволяют нам принять дополнительные решения по поддержке людей»

2. Зарплатные кредиты пострадавшим предприятиям под 2% с возможностью погашения всей суммы кредита за счёт государства. Президент вводит новую меру поддержки бизнеса – льготный кредит под 2% на выплату заработной платы сотрудникам предприятий пострадавших отраслей со сроком выплаты до апреля 2021 года. В случае, если предприятие в течение этого времени сохранит занятость сотрудников на уровне 90%, вся сумма кредита и сумма процентной ставки будут погашены государством. Если занятость сотрудников сохранится на уровне 80% – ½ суммы. Ранее были введены зарплатные кредиты под 0% для предприятий пострадавших отраслей и прямая безвозмездная помощь в размере одного МРОТ на сотрудника. Президент подтверждает приверженность принципу – смысл государственной помощи бизнесу заключается в сохранении занятости и заработных плат.

«Мы поддерживали и будет поддерживать бизнес, но в первую очередь помогать тем, кто думает о своих коллективах. Повторю еще раз, смысл государственной поддержки в том, чтобы стимулировать бизнес сохранять рабочие места и заработную плату сотрудников»

«При всей свободе манёвра для предприятий и организаций поручаю Правительству обеспечить контроль за соблюдением ключевого принципа: предприятия должны направлять полученные по кредиту ресурсы в первую очередь на обеспечение выплат заработных плат. Должны быть исключены, полностью исключены и разного рода махинации вроде создания фиктивных, так называемых «бумажных» рабочих мест или рабочих мест с зарплатами ниже МРОТ. Прошу за этим строго следить»

3. Основные налоговые выплаты и страховые взносы за второй квартал 2020 года будут отменены. Новой мерой поддержки малого и среднего бизнеса, а также социально ориентированных НКО станет объявленная Президентом отмена налоговых выплат (за исключением НДС) и страховых взносов за апрель, май и июнь 2020 года для предприятий пострадавших отраслей и социально ориентированных НКО. Эта мера усилит введённую ранее отсрочку по выплатам. Мера затронет около 1,5 млн предприятий.

«Предприятия пострадавших отраслей уже получили отсрочку по налогам и страховым платежам на шесть месяцев с возможностью гасить их затем плавно, в течение года, как, собственно говоря, на одной из встреч с бизнесом представители оного меня и просили. Но только простого переноса фискальных платежей на будущие периоды сегодня тоже явно недостаточно»

4. Самозанятые граждане получат обратно выплаченные ими в 2019 году налоги. Граждане России, которые официально получили статус самозанятых и выплачивали налог на профессиональный доход, по решению Президента получат выплаченные в 2019 году деньги обратно. Кроме того, самозанятые граждане получат налоговый капитал в размере одного МРОТ.

«Эти люди поверили государству, поверили его гарантиям работать защищённо и цивилизованно. В этой связи считаю, что такое стремление нужно поддержать и даже поощрить»