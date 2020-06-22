Коронавирус 22 июня: почему в США высокий уровень заболеваемости и какая страна почти победила COVID-19

Аргументы Недели → Общество 13+

22 июня 2020, 10:16 [ «Аргументы Недели», Ксения Калуга ]

pixabay.com

К утру 22 июня в мире коронавирус обнаружен у 9 082 580 человек. Погибли 471 382 зараженных, вылечились 4 842 473. «Аргументы недели» делятся самыми актуальными новостями к этому часу.

• Мальта почти победила коронавирус. За последние две недели не было зафиксировано ни одного случая заражения. С 30 июня страна полностью отменяет чрезвычайное положение. С 15 июля республика откроет границы для туристов.

• Учёные доказали связь между группой крови и тяжестью протекания заболевания COVID-19. Согласно исследованию, носители группы А (II) имеют самый высокий риск тяжелого течения заболевания коронавирусом, у носителей группы O (I) меньше рисков на тяжелое течение болезни. Для остальных групп крови, В (III) и AB (IV) риск тяжелой болезни меньше, чем для A, но больше, чем для O.

• Трамп объяснил, почему в США высокий уровень заболеваемости COVID-19. По словам президента, в стране провели очень много тестов на коронавирус, а тестирование является настолько "продвинутым", что заставляет страну выглядеть так, будто на ее территории больше случаев заражения.

• Медики рассказали о способности коронавируса вызывать помрачение рассудка. В исследовании указано, подобный симптом наблюдается в 20-30% случаев заболевания COVID-19.

• Кадыров объявил об отмене самоизоляции в Чечне. В республике отменяется пропускной режим и ограничения на передвижение внутри региона. Однако пока действует запрет на массовые мероприятия от свадеб до религиозных обрядов, деятельность предприятий общепита в закрытых помещениях и некоторых спортивных объектов.