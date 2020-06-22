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Трамп объяснил, почему в США высокий уровень заболеваемости COVID-19

, 08:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

Трамп объяснил, почему в США высокий уровень заболеваемости COVID-19
президент США Дональд Трамп, Chris Kleponis/Keystone Press Agency

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп объяснил высокий уровень заболеваемости коронавирусом нового типа на территории страны. В США зафиксировано 2 321 918 случаев заражения COVID-19.

Трамп отметил, что в Соединенных Штатах проведено очень много тестов на коронавирусную инфекцию – 25 миллионов. Более того, по словам американского лидера, тестирование является настолько "продвинутым", что заставляет страну выглядеть так, будто на ее территории больше случаев заболевания. Особенно это заметно в сравнении с другими государствами.

Напомним, ранее кандидат на пост президента США Джо Байден обвинил действующего главу страны в том, что тот не сумел своевременно отреагировать на угрозу распространения COVID-19.

ЕТ

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