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Пушков прокомментировал новые случаи COVID-19 в Китае

, 08:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Twitter

Пушков прокомментировал новые случаи COVID-19 в Китае
сенатор Алексей Пушков, Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков прокомментировал новые случаи возникновения коронавирусной инфекции на территории рынка в Пекине.

По мнению Пушкова, ранее было зафиксировано "очень странное новое появление " COVID-19 в столице Китая. Сенатор заметил, что ни у кого вновь нет внятных объяснений о происхождении заболевания, ясно лишь, что на сей раз "летучие мыши и панголины точно ни при чем". 

Алексей Пушков напомнил о версии, что коронавирусная инфекция была завезена из Европы, однако загадкой остается то, кем, как и почему COVID-19 был найден на досках для разделки лосося.

ЕТ

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