Опубликованы данные о геноме найденного на рынке в Пекине коронавируса

Аргументы Недели → Здоровье 13+

19 июня 2020, 07:37 [ «Аргументы Недели» ]

фото: микроскоп, pixabay.com

Центр по контролю и профилактике заболеваний Китая опубликовал и передал Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) данные генома коронавируса, найденного на оптовом рынке Пекина. Там на прошлой неделе произошла вспышка новой инфекции.

«Вечером 18 июня … через "Государственную систему научно-технических ресурсов по новому типу коронавирус" официально опубликовал данные об эпидемиологической ситуации на рынке "Синьфади" и геноме вируса», - говорится в сообщении организации.

Специалисты разместили информацию о геноме вируса, найденного у заболевших в Пекине - NMDC60013902-01,NMDC60013903-02 и в образцах с окружающей среды - NMDC60013903-03. Все данные переданы ВОЗ и Глобальной инициативе по обмену всеми данными о гриппе (GISAID) для общего пользования международным сообществом.