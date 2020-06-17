В Роспортебнадзоре оценили ситуацию с коронавирусом в Пекине: «Ситуация не какая-то исключительная»

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17 июня 2020, 21:59 [ «Аргументы Недели» ]

фото: медик, pixabay.com

Глава Роспотребнадзора Анна Попова прокомментировала ситуацию с новой вспышкой коронавирусной инфекцией в Китае, теперь на рынке в Пекине. По ее словам, это тот же вирус, но другой его вариант со следами его присутствия или распространения уже в Европе.

«Пока в научной печати ничего об этой информации, об этой ситуации нет. Но ситуация, на мой взгляд, не какая-то исключительная. Очевидно, сегодня наши китайские коллеги видят, что это не тот вирус, который был у них изначально, в начале января и в феврале, а другой вирус», - высказала она в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на канале "Россия 1".

Попова отметила, что следит за предоставленной Пекином информацией, но считает, что больше разъяснений будет чуть позже.

Ранее эпидемиолог заявил, что вспышка COVID-19 в Пекине не является второй волной заболевания.