Эпидемиолог считает, что вспышка COVID-19 в Пекине не является второй волной заболевания

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17 июня 2020, 18:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Доктор

тестирование на COVID-19, XinHua

Замдиректора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что вспышку COVID-19 на пекинском рынке "Синьфади" нельзя считать второй волной заболевания.

По словам Александра Горелова, эпидемический подъем коронавирусной инфекции на территории Китая к настоящему моменту не завершился, вследствие чего называть вспышку COVID-19 на рынке в Пекине второй волной заболевания не следует.

Эксперт также заметил, что масштабы распространения коронавируса нового типа в Китае сейчас не столь значимы, как в первый раз.