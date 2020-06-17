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Эпидемиолог считает, что вспышка COVID-19 в Пекине не является второй волной заболевания

, 18:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Доктор

Эпидемиолог считает, что вспышка COVID-19 в Пекине не является второй волной заболевания
тестирование на COVID-19, XinHua

Замдиректора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что вспышку COVID-19 на пекинском рынке "Синьфади" нельзя считать второй волной заболевания.

По словам Александра Горелова, эпидемический подъем коронавирусной инфекции на территории Китая  к настоящему моменту не завершился, вследствие чего называть вспышку COVID-19 на рынке в Пекине второй волной заболевания не следует.

Эксперт также заметил, что масштабы распространения коронавируса нового типа в Китае сейчас не столь значимы, как в первый раз.

ЕТ

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