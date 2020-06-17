Американские ученые заявили, что нашли способ диагностики COVID-19 без тестов

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17 июня 2020, 17:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Chest

пробирки, Waltraud Grubitzsch/ZB

Медики Кливлендской клиники в Соединенных Штатах Америки проанализировали данные около 12 тысяч пациентов и разработали модель для прогнозирования рисков заражения коронавирусом нового типа.

После обработки данных исследователи представили онлайн-калькулятор риска. Данная модель прогнозирует риск инфицирования COVID-19 на базе пола человека, его этнической принадлежности, региона проживания, пола, наличия хронических заболеваний и медикаментов, которые он принимает.

Отмечается, что точность данного прогноза не указывается, но известно, что модель показала свою надежность в ходе проверки в другом регионе – штате Флорида.

Уточняется, что полученные прогнозы не способны заменить результатов лабораторной диагностики и прочих методов определения коронавирусной инфекции, однако эта информация полезна для врачей, определяющих риск положительного теста на COVID-19 у пациента.