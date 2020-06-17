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Попова рассказала, сколько тестов на COVID-19 могут производить в России

, 11:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Попова рассказала, сколько тестов на COVID-19 могут производить в России
Анна Попова. Фото: кадр с совещания с президентом РФ

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, в каких объемах на сегодняшний день Россия сможет производить тесты для выявления коронавирусной инфекции.

По словам Поповой, «сегодняшние наши возможности производства – это 8-10 миллионов в месяц тест-систем для проведения полимеразной цепной реакции на новый коронавирус».

Она отметила, что, несмотря на постепенно улучшающуюся эпидемиологическую ситуацию в стране, обнадеживаться пока рано. Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что риски, вызванные COVID-19, всё ещё остаются.

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АБ

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