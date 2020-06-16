Нужно ли детям носить защитную маску

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16 июня 2020, 14:53 [ «Аргументы Недели» ]

Маска и перчатки. Фото: pixabay.com

В Роспотребнадзоре объяснили, насколько необходимо носить защитную маску детям до семи лет. По словам специалистов, ребенок младшего возраста может ограничиться другими мерами предосторожности.

Специалисты из Роспотребнадзора отметили, что маски детям дошкольного возраста не необходимы, достаточно не забывать о личной гигиене и соблюдать социальную дистанцию. Однако детям постарше и подросткам нужно защищаться от коронавируса наравне со взрослыми.

«Для детей в возрасте до 7 лет основная рекомендация - это соблюдение социальной дистанции… Объясните детям, что ни в коем случае нельзя дотрагиваться до лица, брать пальцы в рот, трогать нос, тереть глаза, потому что все это дополнительные факторы распространения инфекции», - объяснили в ведомстве.