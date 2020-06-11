Как узнать, не испортился ли замороженный продукт

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11 июня 2020, 13:36 [ «Аргументы Недели» ]

Мясная нарезка. Фото: pixabay.com

В Роспотребнадзоре научили как можно быстро и просто проверить свежесть замороженных продуктов. Специалисты ведомства назвали сразу несколько способов. Они отметили, что отсутствие неприятного запаха не всегда говорит о свежести.

«У поваров есть "проба на нож", когда замороженный продукт, мясо или рыбу прокалывают разогретым ножом до кости. И нюхают продукт у образовавшегося надреза. Если продукт подпорчен, то будет резкий неприятный запах», - объяснили эксперты.

Что касается размороженной рыбы, то ее можно положить на ладонь и посмотреть, свисают ли хвост и голова. Если да, то продукт начал портиться. Колбасные изделия, если они непригодны к употреблению, после разморозки становятся скользкими.