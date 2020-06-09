Как безопасно взять микрозайм, научили в Роспотребнадзоре

Аргументы Недели → Экономика 13+

9 июня 2020, 08:39 [ «Аргументы Недели» ]

Деньги. Фото: pixabay.com

Из-за сложной экономической ситуации, возникшей в связи с распространением коронавируса, многие россияне решаются на кредитование у микрофинансовых орагнизаций. В Роспотребнадзоре объяснили, как безопасно брать микрозаймы.

Специалисты советуют не забывать читать договор и брать несколько дней на размышления перед тем, как принять окончательное решение. Также непременно нужно проверить благонадежность кредитной организации на сайте Центробанка, в государственном реестре МФО или в специальном электронном справочнике.

В ведомстве отдельно отметили, что российское законодательство запрещает выдавать микрозаймы под залог жилья. «Помните, что Ваш дом или квартира – ваша крепость. Если Вы оформите микрозайм договор с залогом имущества, Вы можете его потерять, если не сможете вносить платежи по кредиту с учетом высоких процентов вовремя», - напомнили эксперты.

Специалисты добавили, что общая сумма всех платежей за год с учетом процентов, штрафов, пеней, платы за дополнительные услуги не может превышать саму сумму займа более чем в 1,5 раза.