Кто должен выплачивать долги после смерти заемщика, рассказала адвокат

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8 июня 2020, 08:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Прайм

Копилка. Фото: pixabay.com

Адвокат Любовь Хохлова объяснила, кто должен погашать кредитные обязательства перед банком, если заемщик умер, и переходит ли кредит по наследству.

Хохлова рассказала, что если наследники приняли наследство в установленном порядке, то им придется погашать кредит покойного. Эксперт отметила, что нельзя принять в наследство только материальные блага, но отказаться от долгов.

«В случае отсутствия наследников у заемщика… имущество умершего заемщика считается выморочным. Выморочное имущество, находящееся на соответствующей территории, в зависимости от вида имущества, в порядке наследования по закону переходит в собственность Российской Федерации», - добавила адвокат.