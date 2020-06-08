Кто должен выплачивать долги после смерти заемщика, рассказала адвокат

Адвокат Любовь Хохлова объяснила, кто должен погашать кредитные обязательства перед банком, если заемщик умер, и переходит ли кредит по наследству.
Хохлова рассказала, что если наследники приняли наследство в установленном порядке, то им придется погашать кредит покойного. Эксперт отметила, что нельзя принять в наследство только материальные блага, но отказаться от долгов.
«В случае отсутствия наследников у заемщика… имущество умершего заемщика считается выморочным. Выморочное имущество, находящееся на соответствующей территории, в зависимости от вида имущества, в порядке наследования по закону переходит в собственность Российской Федерации», - добавила адвокат.