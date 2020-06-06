Юрист рассказала, насколько законны введённые из-за коронавируса ограничения

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6 июня 2020, 11:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Респиратор. Фото: pixabay.com

Адвокат Мария Ярмуш рассказала, насколько обоснованными являются ограничительные меры, введенные в России из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Специалист по международному праву заявила, что согласна с выводами Минюста относительно законности принимаемых в стране мер для предотвращения распространения инфекции. «Эти ограничительные меры носят временный характер, и Конституция указывает, что обязательно должен быть федеральный закон, который даёт основания вводить те или иные ограничения», — пояснила специалист», - сказала Ярмуш.

Она отметила, что все ограничения определялись в соответствии с советами специалистов, в том числе Минздрава и главного санитарного врача.