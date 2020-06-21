Мальта почти победила коронавирус

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21 июня 2020, 13:04 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

фото: соцсети

Мальта считается ещё одним государством, успешно справившимся с коронавирусной пандемией. Вот уже две недели здесь не фиксируется ни одного случая заражения. Не доверять официальной статистике нет смысла, так как государство очень маленькое, да и местные власти всегда на стороне людей.

Что-либо скрывать от общественности там просто не принято. С 30 июня на территории этой страны полностью отменяется чрезвычайное положение. В общей сложности было проведено 852 теста на заражение. Люди благодарны своему правительству за помощь и поддержку. Они выражают властям незыблемое доверие. Мальту можно по праву назвать эталоном по борьбе с «ковидом».

С 15 июля республика уже начинает пускать на свою территорию туристов. Разрешать въезжать и россиянам. Правда по прилёту придётся пройти через некоторые проверки, к примеру измерить температуру. Ещё одним обязательством является строгое ношение маски на территории аэропорта. На сегодня в республике Мальта 664 заражённых коронавирусной инфекцией. Большинство заболевших переносят недуг исключительно в лёгкой форме. 9-ти пациентам не удалось оправиться от болезни, и они умерли от осложнений. 616 человек уже поднялись на ноги и полностью освободились от вирусного влияния.