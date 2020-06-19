Коронавирус 19 июня: когда россияне смогут снять маски и будет ли вторая волна COVID-19 в стране

Аргументы Недели → Общество 13+

19 июня 2020, 09:40 [ «Аргументы Недели», Ксения Калуга ]

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К утру 19 июня в мире коронавирус обнаружен у 8 617 273 человек. Погибли 458 179 зараженных, вылечились 4 535 031. «Аргументы недели» делятся самыми актуальными новостями к этому часу.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, когда россияне смогут снять маски. Масочный режим в стране может быть отменен, когда эпидемиологическая ситуация с коронавирусом станет стабильной. «Когда мы поймем, что мы достигли того уровня, который для нас оптимален. Сказать, что вирус уйдет совсем, сегодня оснований таких нет», – сказала Попова. Нужно, чтобы не было роста числа заболевших.

Экономист заявил, что сокращать новогодние каникулы из-за коронавируса не стоит. Это не изменит положение в стране. «Мы стояли формально два месяца. В новогодние праздники можем выгадать дней пять. Но весь частный бизнес все равно уйдет на каникулы. То есть можно заставить работать госучреждения. Компании непрерывного цикла так и так работают, к ним это вообще не относится», – сказал эксперт.

В Китае расшифровали данные генома COVID-19, вспышка которого произошла на рынке «Синьфади» в Пекине. Об этом сообщает сайт национального центра данных по микробиологии КНР. Специалисты передали данные Всемирной организации здравоохранения, а также Глобальной инициативе по обмену данными о гриппе.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что если соблюдать все меры безопасности, вторая волна коронавируса в России может и не наступить. Сейчас всё нацелено на то, чтобы побороть первую. «Всеми усилиями стараемся это сделать, цифры у нас снижаются, и, наверное, те, кто говорит о второй волне, возможно, предполагают обычный эпидсезон осени с гриппом и ОРВИ», – сказала вице-премьер.



Добровольцы рассказали об испытаниях вакцины от COVID-19. Так, мужчина по имени Кирилл отметил, что все сделали отлично, это просто обычный укол. Ни боли, ничего не чувствуется. Также он добавил: в сегодняшней ситуации важно помогать людям и врачам, и нет ничего героического в участии в испытаниях препарата для профилактики коронавируса.

Такси в Москве обязали проводить дезинфекцию машин после каждого заказа. Об этом сообщается в приказе столичного департамента транспорта. Процедуру может проводить сам водитель.Перед выходом на смену ему должны измерить температуру и выдать средства индивидуальной защиты.