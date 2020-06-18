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Голикова назвала обстоятельство, при котором можно избежать второй волны коронавируса

, 19:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Голикова назвала обстоятельство, при котором можно избежать второй волны коронавируса
Вице-премьер Татьяна Голикова. Фото: сайт правительства РФ

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что если соблюдать все меры безопасности, вторая волна коронавируса в России может и не наступить.

По ее словам, делать какие-то предположения в настоящее время – «дело неблагодарное», и сейчас все нацелено на то, чтобы побороть первую волну.

«Всеми усилиями стараемся это сделать, цифры у нас снижаются, и, наверное, те, кто говорит о второй волне, возможно, предполагают обычный эпидсезон осени с гриппом и ОРВИ», – сказала вице-премьер.

Она также отметила, что коронавирус тоже будет циркулировать, подчеркнув при этом, что «если не соблюдать меры безопасности, то стоить ждать второй волны».

ДВа

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