Голикова назвала обстоятельство, при котором можно избежать второй волны коронавируса

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что если соблюдать все меры безопасности, вторая волна коронавируса в России может и не наступить.
По ее словам, делать какие-то предположения в настоящее время – «дело неблагодарное», и сейчас все нацелено на то, чтобы побороть первую волну.
«Всеми усилиями стараемся это сделать, цифры у нас снижаются, и, наверное, те, кто говорит о второй волне, возможно, предполагают обычный эпидсезон осени с гриппом и ОРВИ», – сказала вице-премьер.
Она также отметила, что коронавирус тоже будет циркулировать, подчеркнув при этом, что «если не соблюдать меры безопасности, то стоить ждать второй волны».