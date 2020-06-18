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Добровольцы рассказали об испытаниях вакцины от коронавируса

, 16:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

Добровольцы рассказали об испытаниях вакцины от коронавируса
Коронавирус. Фото: pixabay.com

Добровольцы, которые приняли участие в испытаниях российской вакцины от коронавирусной инфекции, рассказали, как проходила процедура и поделились своими впечатлениями

Мужчина по имени Кирилл отметил, что все сделали отлично, это - обычный укол. Ни боли, ничего не чувствуется. Также он добавил: в сегодняшней ситуации важно помогать людям и врачам, и нет ничего героического в участии в испытаниях препарата для профилактики коронавируса.

А другой доброволец Михаил рассказал:  вакцину ввели «за считанные секунды». По словам жителя, он был готов к процедуре «на все сто» — морально и психологически.

Известно, что препарат ввели 18 добровольцам, девять из них получили один компонент вакцины, еще девять — другой.

Ранее сообщалось: в психиатрической больнице Святого Николая Чудотворца в Санкт-Петербурге выявили случаи заражения коронавирусом.

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