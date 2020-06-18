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В психиатрической больнице Санкт- Петербурга выявили случаи заражения COVID-19

, 15:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

В психиатрической больнице Санкт- Петербурга выявили случаи заражения COVID-19
Вирус. Фото: pixabay.com

В психиатрической больнице Святого Николая Чудотворца в Санкт-Петербурге выявили случаи заражения коронавирусом. Об этом сообщили в городском комитете по здравоохранению.

Известно, что сейчас в связи с обнаружением больных с коронавирусной инфекцией в учреждении проводятся противоэпидемические мероприятия. Сейчас инфицированные COVID-19 пациенты  переводятся в перепрофилированные стационары.

Больница Святого Николая Чудотворца является старейшим медицинским учреждением Петербурга. Там функционируют 18 отделений, из них шесть женских и шесть мужских, одно реабилитационное, четыре отделения принудительного лечения специализированного типа, отделение трудовой реабилитации и дневной стационар.

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