Анна Попова сообщила, когда россияне смогут снять маски

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18 июня 2020, 15:14 [ «Аргументы Недели» ]

Анна Попова, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Масочный режим в России может быть отменен тогда, когда эпидситуация с коронавирусом станет совершенно стабильной. Об этом сегодня заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Когда мы поймем, что мы достигли того уровня, который для нас оптимален. Сказать, что вирус уйдет совсем, сегодня оснований таких нет", - сказала Попова. Нужно добиться того уровня, когда не будет роста числа заболевших.

По ее словам, заболеваемость COVID-19 снижается, но риск появления второй волны эпидемии остается.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в среду, 10 июня, заявила, что масочный режим на территории Российской Федерации должен по-прежнему действовать и неукоснительно соблюдаться гражданами страны.