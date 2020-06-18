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Попова назвала сроки появления второй волны коронавируса в России

, 14:33 [ «Аргументы Недели» ]

Попова назвала сроки появления второй волны коронавируса в России
фото: Анна Попова, rospotrebnadzor.ru

Глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила ситуацию с распространением новой коронавирусной инфекции на территории России. По ее словам, заболеваемость COVID-19 снижается, но риск появления второй волны эпидемии остается.

«Очень быстро стабилизируется ситуация в Москве, в пять раз ниже суточной регистрации, чем была еще две недели назад … Я надеюсь, что через несколько дней мы сможем говорить о том, что у нас таких регионов, где нет тенденции к снижению [заболеваемости], будет совсем мало или абсолютно не будет», - пояснила она, отметив, что тяжелая ситуация наблюдается в 13 субъектах РФ.

Попова считает, что вторая волна начнется осенью. Она добавила, что «рисков пока достаточно», сообщает канал «Россия-24».

Ранее вирусолог дал советы по подготовке ко второй волне коронавируса. 

БА

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