Больше половины россиян являются бессимптомными носителями коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России увеличилась доля бессимптомных носителей новой коронавирусной инфекции. По ее словам, их количество составляет до 60% в разные дни.
«Если говорить по бессимптомным, то да, мы видим до 60% в разные дни, в целом по статистике это около 50% активно выявленных носителей или людей с бессимптомной формой. И это очень хороший показатель для страны, потому что это наше активное выявление», - пояснила она в программе «Вести» на канале «Россия 1».
Ранее пульмонолог рассказал, можно ли самостоятельно выявить бессимптомного заболевшего коронавирусной инфекцией COVID-19.