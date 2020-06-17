Больше половины россиян являются бессимптомными носителями коронавируса

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17 июня 2020, 22:56 [ «Аргументы Недели» ]

фото: служба дезинфекции, Михаил Фролов/ globallookpress.com

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России увеличилась доля бессимптомных носителей новой коронавирусной инфекции. По ее словам, их количество составляет до 60% в разные дни.

«Если говорить по бессимптомным, то да, мы видим до 60% в разные дни, в целом по статистике это около 50% активно выявленных носителей или людей с бессимптомной формой. И это очень хороший показатель для страны, потому что это наше активное выявление», - пояснила она в программе «Вести» на канале «Россия 1».

Ранее пульмонолог рассказал, можно ли самостоятельно выявить бессимптомного заболевшего коронавирусной инфекцией COVID-19.